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Пригожин похвалил Лободу за новую песню на русском языке

Продюсер Пригожин поддержал Лободу после выпуска новой песни на русском языке

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@lobodaofficial/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Продюсер Иосиф Пригожин похвалил певицу Светлану Лободу за выпуск новой песни на русском языке. Об этом сообщает News.ru.

Пригожин назвал русский язык «богатым и удивительным по многим параметрам». По мнению мужа Валерии, только «недалекий, бедный и скупой» человек откажется петь на нем.

«Я за то, что Лобода поет на русском языке, критиковать ее не буду, она молодец, что поет на русском», — заявил Пригожин.

8 декабря Лобода выпустила трек «Метелица» на русском языке. Новая композиция звезды приурочена к Новому году. Певица пожелала поклонникам, чтобы с ними «непременно случилась любовь».

Пригожин заявил, что новая песня Лободы «сильная». Он считает, что артистка поступает правильно, выпуская трек на русском.

20 апреля 2022 года Светлана Лобода попала в список украинских культурных деятелей, которым запрещен въезд на территорию страны на 50 лет из-за критических высказываний в адрес российских властей в связи с СВО.

В ноябре 2022 года Лобода выпустила третий в своей карьере трек на украинском языке, однако ее раскритиковали за ошибку в названии.

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