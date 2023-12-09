Пригожин похвалил Лободу за новую песню на русском языке

Продюсер Иосиф Пригожин похвалил певицу Светлану Лободу за выпуск новой песни на русском языке. Об этом сообщает News.ru.

Пригожин назвал русский язык «богатым и удивительным по многим параметрам». По мнению мужа Валерии, только «недалекий, бедный и скупой» человек откажется петь на нем.

«Я за то, что Лобода поет на русском языке, критиковать ее не буду, она молодец, что поет на русском», — заявил Пригожин.

8 декабря Лобода выпустила трек «Метелица» на русском языке. Новая композиция звезды приурочена к Новому году. Певица пожелала поклонникам, чтобы с ними «непременно случилась любовь».

Пригожин заявил, что новая песня Лободы «сильная». Он считает, что артистка поступает правильно, выпуская трек на русском.

20 апреля 2022 года Светлана Лобода попала в список украинских культурных деятелей, которым запрещен въезд на территорию страны на 50 лет из-за критических высказываний в адрес российских властей в связи с СВО.

В ноябре 2022 года Лобода выпустила третий в своей карьере трек на украинском языке, однако ее раскритиковали за ошибку в названии.

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