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Жена Сарика Андреасяна раскрыла, где проведет Новый год

Актриса Лиза Моряк заявила, что Новый год проведет в Дубае

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moryakliza/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Лиза Моряк призналась в беседе с teleprogramma.pro, что планирует отпраздновать Новый год в Дубае.

Моряк отметила, что отправится в Объединенные Арабские Эмираты с мужем, детьми, нянями и родственниками. В общей сложности поедет 15 человек. Также друзья артистки планируют присоединиться к торжеству.

«В общем, у нас будет веселый семейный Новый год», — поделилась актриса.

Моряк собирается сделать оливье и селедку под шубой к празднику. По словам актрисы, мать ее мужа Сарика Андреасяна приготовит блюда армянской кухни на Новый год.

«В общем, у нас ожидается многонациональный новогодний стол», — рассказала артистка.

Режиссер Сарик Андреасян и артистка Лиза Моряк поженились в ноябре 2022 года. Актриса рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете — он устроил романтическую прогулку над городом и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». В феврале 2023 года артистка родила дочь. Девочку назвали Элизабет.

В сентябре Моряк призналась, что хотела назвать дочь в честь голливудской звезды Моники Беллуччи. Но после разговора со свекровью артистка отказалась от этой идеи. Мать режиссера заявила, что многих женщин низкого социального положения зовут так в Америке.

Ранее Моряк прокомментировала пластику Бони словами «взрослеть нужно достойно».

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