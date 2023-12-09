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Юрий Антонов сравнил пение Алсу в шоу с комариным писком

Певец Антонов назвал комариным писком пение Алсу на шоу «Дуэты»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Артист Юрий Антонов спел с коллегой Алсу в шоу «Дуэты».

Ведущие проекта Сергей Лазарев и Николай Басков спросили Антонова, справилась ли Алсу с дуэтом. Они отметили, что певец деликатно относится к своим композициям. Певец ответил, что практически не слышал, как поет исполнительница. Он сравнил вокал Алсу с «комариным писком».

Антонов добавил, что у него особое отношение к Алсу из-за близкой дружбы с ее отцом.

«Когда она вышла на эстраду с первыми песнями, очень удачными, кстати. Честно признаюсь, я эфир практически не слушаю. Во всяком случае музыкальный. Меня больше интересуют пение птиц и шелест листвы», — заявил артист.

Алсу призналась, что мечтала о дуэте с Антоновым. Она назвала огромной честью то, что ей удалось спеть с артистом.

В августе Алсу заявила, что отказалась от гастролей ради семьи и детей. Она считает, что постоянные разъезды несовместимы с ролью жены и матери. Певица не планирует заниматься музыкой «в ущерб» родным. Артистка воспитывает двух дочерей Сафину и Микеллу и сына Рафаэля от бизнесмена Яна Абрамова.

Ранее 40-летняя Алсу пришла на показ в юбке-поясе из кожи.

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