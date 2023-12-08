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«Качественное тело»: Катя Лель описала мужчину мечты

Певица Катя Лель рассказала, что ее мужчина мечты должен любить себя

Певица Катя Лель рассказала, каким должен быть мужчина ее мечты. Потенциального партнера она описала в беседе с изданием «Страсти» на закрытой премьере гастрономического мюзикла «Москва слезам не верит».

Катя Лель подтвердила, что с мужем, с которым прожила в браке 15 лет, рассталась мирно и по собственному решению. Сейчас, по словам звезды, она не против новых романтических знакомств.

«Он должен быть с любовью к себе, с телом, которое должно быть качественным. Не формата прям «вау», нет, но человек должен любить, уважать себя», — сказала певица.

Кроме того, добавила Лель, ее партнер должен быть в статусе и осознанным.

«Интересным собеседником для меня и в высоких вибрациях, высоких энергиях. Потому что, если мы будем на разных частотах, то мне с ним не о чем будет говорить», — заключила певица.

Накануне дочь Миллы Йовович снялась под трек Кати Лель «Мой мармеладный».

Ранее Клава Кока рассказала о френдзоне и упущенных отношениях.

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