Ирине Салтыковой пригрозили судом из-за отказа от концерта

Концертный представитель новосибирского агентства «Concert 54» Алексей Уткин прокомментировал отмену выступлений исполнителей Ирины Салтыковой, Натальи Гулькиной и Кая Метова на «ДискоФеерии» в Новосибирске. Его цитирует «Сиб.фм».

При этом, добавил он, концерт состоится с участием других заявленных артистов. Метов, сообщал ранее VoiceMag, заявил, что не заключал договора на участие в шоу и не получил денег. Ирина Салтыкова, в свою очередь, заподозрила организаторов в мошенничестве, потому что якобы тоже не получила гонорар.

«Не будет у нас только Салтыковой, Кая Метова, Гулькиной и Титомира, потому что после заявления Метова эти артисты почему-то непонятную точку зрения приняли. Взяла 30 процентов и фактически слилась с мероприятия», — в свою очередь, обвинил Салтыкову в мошенничестве он.

По словам Уткина, Салтыковой предложили заключить договор, но она якобы отказалась.

«В итоге она с меня взяла 100 тысяч рублей. Не знаю, собирается она их возвращать или нет. Если не будет, то я буду жаловаться на нее в суд по статье 159 УК РФ (мошенничество)», — пригрозил он.

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