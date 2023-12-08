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Нюша рассказала о самом странном выступлении в новогоднюю ночь

Певица Нюша призналась, что пела на боксерском ринге в Новый год

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Пресс-служба/Яндекс Музыка

Певица Нюша в разговоре с news.ru призналась, что однажды ей пришлось выступать на боксерском ринге в Новый год.

«Чего только не было, но в этом году я работаю. У меня было все! И много концертов в одну ночь, были праздники с семьей и были путешествия, в самолете я праздновала Новый год. Приключений было много за десять лет», — уточнила Нюша.

По словам певицы, не менее странным она сочла концерт в ресторане всего лишь для двух людей, которые и заказали ее выступление. При этом Нюша отметила, что для нее не стоит задача охватить наибольшее количество площадок в Новый год. Исполнительница хочет, чтобы ей было комфортно работать. Вместе с этим звезда признала, что в праздничные дни гонорары для артистов взлетают в несколько раз.

«Сто процентов, это один из самых дорогих гонорарных концертов в году, потому что ажиотаж большой», — подчеркнула исполнительница.

Ранее Караулова объяснила, почему никогда не пропускает концерты на Новый год.

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