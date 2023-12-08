«Не из-за денег»: Караулова объяснила, почему никогда не пропускает концерты на Новый год

Певица Юлианна Караулова в разговоре с news.ru заявила, что никогда не пропускает выступления в Новый год.

«Обожаю выступать в Новый год, это всегда особая атмосфера. Все просто суперрадостные и довольные, всем хорошо, счастливые. Я всегда оставлю все ради выступления в Новый год», — заверила Караулова.

Она заверила, что работает не из-за денег, хотя и признала, что в новогоднюю ночь гонорары значительно увеличиваются. При этом Караулова призналась, что не получала семизначных сумм за такие концерты. По словам певицы, она никогда не едет на выступление с мыслями о предстоящем заработке.

«Безусловно, у меня есть определенный гонорар, определенные условия, но я никогда не еду выступать с мыслями: «Вот сейчас я столько-то заработаю». Я так люблю свою работу, так люблю петь», — рассказала певица.

В этом году Караулова будет встречать праздник в Тюмени.

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