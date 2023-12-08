Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мари Краймбрери рассказала о несостоявшейся свадьбе

Певица Мари Краймбрери призналась, что была помолвлена

close
100%
Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Певица Мари Краймбрери в интервью Полине Трубенковой призналась, что была помолвлена раньше, но до свадьбы дело не дошло.

«Эта история, которая случилась со мной давно. Иногда бывает, что вы взрослеете по-разному. Моя история такая, не про болезнь. Про то, что я выросла, а человек не хочет расти вместе со мной», — посетовала Краймбрери.

Исполнительница подчеркнула, что носила кольцо на безымянном пальце, хотя о ее помолвке никто не знал. Краймбрери считает, что такого рода личные истории не должны становиться достоянием общественности.

В октябре звезда рассказала, как относится к сексу без обязательств. Краймбрери заверила, что никогда не склонялась к определенному типажу мужчин. Звезда выразила мнение, что до сих пор не нашла себе партнера, так как сама не знает, чего ищет в своей второй половинке.

«У меня потребностей в сексе нет, если я не влюблена. Не верю в секс для здоровья, потому что, мне кажется, в сексе самое классное, что налаживает наше здоровье, — это выброс эндорфинов», — говорила певица.

Ранее Виктория Дайнеко описала свой самый противный корпоратив.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами