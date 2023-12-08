Бывшая жена Гуфа рассказала, как на нее повлиял буллинг

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай призналась в Telegram-канале, что не раз становилась жертвой буллинга.

Айза рассказала, что травля в ее адрес началась еще в школе. Блогерша призналась, что с ней жестоко обращались преподаватели и одноклассники из-за национальности. Она чеченка. По словам бизнесвумен, ей пришлось уйти из школы в девятом классе из-за одной учительницы. Из-за этого она много лет скрывала свою национальность.

Однако самый сильный буллинг у Айзы произошел во времена конфликта с рэпером Птахой. Артист обвинил блогершу в развале группы CENTR. Бизнесвумен вспомнила, как ее травили десятки тысяч людей.

«Обычно из-за такого исчезают или сходят с ума. Но моя психика оказалась сильнее. Хотя отголоски прошлого до сих пор мешают мне жить. Люди разные... С разным уровнем гибкости психического здоровья… Я видела тех, кто сдались… Поэтому всегда выступаю в защиту тех кому тяжело и кто слабее», — поделилась блогерша (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

Айза призвала поклонников не молчать о своих проблемах и переживаниях.

Ранее стало известно, что Айза хочет лишить рэпера Гуфа родительских прав вслед за Юлией Королевой.