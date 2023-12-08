Ольга Бузова рассказала о своих достижениях в похудении

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала в беседе с Voice, что несколько раз худела и полнела за 2023 год.

Бузова отметила, что смогла влезть в боди 2017 года. Она назвала это своим главным достижением в области похудения за 2023-й. Артистка также похвасталась профессиональными успехами.

Бузова вспомнила, что ее команда вышла в финал белорусского шоу «Фактор.by». Она выпустила несколько песен и провела новые сезоны шоу «Звезды в Африке». Она назвала огромным событием работу с актером Станиславом Бондаренко — артист снялся в ее клипах.

Бузова напомнила, что этот году выиграла премии «Шоу года» от Жара Music Awards и «Песня года».

«Песня года» второго декабря стала большим историческим событием для меня и поклонников», — поделилась артистка.

В октябре Бузова спровоцировала слухи о воссоединении с бывшим возлюбленным, блогером Давидом Манукяном (Давой). Экс-партнеры снялись вместе в реалити-шоу «Сокровища императора». Этот проект стал их первой совместной работой после расставания.

23 ноября Бузова пошутила, что Манукян скучает по ней. Это случилось после того, как в сети опубликовали ролик, в котором Дава исполняет в караоке композицию певицы «Водица».

Ранее Бузова заявила, что бывшие возлюбленные не могут без нее жить.