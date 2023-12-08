Чеботина заподозрила, что Дава и Бузова сошлись

Певица Люся Чеботина заявила в беседе с News.ru, что певица Ольга Бузова и блогер Давид Манукян (Дава) снова сошлись.

Чеботина уточнила, что это ее предположение. Однако она уверена, что Дава посещал недавние концерты Бузовой не с дружеским визитом.

«Я ни к кому просто так на концерты не хожу. Олю Бузову нужно слушать, но в первую очередь — смотреть. Поэтому я уверена, что он (Манукян) пришел либо облизаться. Слюнки попускать. Два раза подряд. Потому что одного шоу мало. Если я была бы Давой, то я бы все три дня присутствовала», — отметила Чеботина.

В 2019 году Бузова начала встречаться с Давой. В 2021 году пара рассталась. Звезда рассказывала, что тяжело переживала разрыв. Она обвиняла Даву в рукоприкладстве и оскорблениях. По словам блогера, они расстались из-за того, что не сошлись характерами.

В октябре сообщалось, что Бузова и Дава снялись вместе в реалити-шоу «Сокровища императора», звезды впервые появились на одном проекте после расставания. Съемки проходили в Китае. После участия в проекте Дава снова подписался на соцсети певицы. Он активно ставит ей «лайки», чем вызвал подозрения у подписчиков экс-пары.

Ранее Влад Кадони заявил, что верит в воссоединение Бузовой и Давы.