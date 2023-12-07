Гитарист Пугачевой раскрыл известный только близким талант певицы

Гитарист Александр Левшин заявил в беседе с aif.ru, что певица Алла Пугачева хорошо рисует.

«Фанаты наверняка помнят, как выглядели ее пластинки. Так вот, картинку «Гулливер» на обложке этой пластинки нарисовала сама Алла. И еще много хороших рисунков у нее было и картин», — добавил музыкант.

Левшин признался, что исполнительница не хотела афишировать свой талант. Он также подчеркнул, что работы исполнительницы заслуживали полноценной выставки.

Гитарист Александр Левшин работал с Пугачевой 30 лет с 1980 года. Недавно он рассказал, что здоровье команды исполнительницы подорвало выступление в зоне аварии Чернобыльской АЭС. По словам музыканта, члены коллектива не понимали, насколько много радиации излучалось во время катастрофы. Он признался, что в те дни им пришлось увидеть много страшного.

«Например, въехали в Припять. Город пустой. Открытые окна, белье на улице — и никого... Какой-то порошок на обочине. Будто съемки триллера. И самое горестное: многие, кто был на том концерте, не вернулись домой», — поделился 70-летний музыкант.

Ранее сообщалось, что шоппинг Аллы Пугачевой на Кипре закончился выговором.