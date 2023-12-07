Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гитарист Пугачевой раскрыл известный только близким талант певицы

Гитарист Александр Левшин заявил, что Пугачева скрывала свое увлечение рисованием

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Гитарист Александр Левшин заявил в беседе с aif.ru, что певица Алла Пугачева хорошо рисует.

«Фанаты наверняка помнят, как выглядели ее пластинки. Так вот, картинку «Гулливер» на обложке этой пластинки нарисовала сама Алла. И еще много хороших рисунков у нее было и картин», — добавил музыкант.

Левшин признался, что исполнительница не хотела афишировать свой талант. Он также подчеркнул, что работы исполнительницы заслуживали полноценной выставки.

Гитарист Александр Левшин работал с Пугачевой 30 лет с 1980 года. Недавно он рассказал, что здоровье команды исполнительницы подорвало выступление в зоне аварии Чернобыльской АЭС. По словам музыканта, члены коллектива не понимали, насколько много радиации излучалось во время катастрофы. Он признался, что в те дни им пришлось увидеть много страшного.

«Например, въехали в Припять. Город пустой. Открытые окна, белье на улице — и никого... Какой-то порошок на обочине. Будто съемки триллера. И самое горестное: многие, кто был на том концерте, не вернулись домой», — поделился 70-летний музыкант.

Ранее сообщалось, что шоппинг Аллы Пугачевой на Кипре закончился выговором.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами