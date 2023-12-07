Энтони Хопкинс перевоплотился в основателя психоанализа в трейлере «По Фрейду»

Компания Capella Film представила дублированный тизер фильма «По Фрейду» с Энтони Хопкинсом. Он опубликован на YouTube-канале прокатчика.

В главных ролях в фильме снялись двукратный обладатель премии «Оскар» Энтони Хопкинс («Молчание ягнят», «Отец») и Мэттью Гуд («Игра в имитацию», «Аббатство Даунтон»).

На экране Хопкинс перевоплотился в основателя психоанализа Зигмунда Фрейда. Гуд сыграл писателя, автора «Хроник Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса.

По сюжету Фрейд и Льюис встречаются накануне Второй мировой войны в кабинете ученого и вместе отправляются в мир фантазий.

Премьера фильма «По Фрейду» в России состоится 29 февраля 2024 года.

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