Фильм «Чувства Анны» покажут на американском фестивале Slamdance

Драма «Чувства Анны» попала в программу фестиваля независимого кино Slamdance, смотр которого пройдет с 19 по 25 января 2024 года. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Картина рассказывает о простой работнице пермской шоколадной фабрики, которая начинает слышать голова внеземных цивилизаций. Главную роль сыграла Анна Михалкова, а также в фильме снялись Тимофей Трибунцев, Олег Ягодин, Екатерина Андреева, Екатерина Новокрещенова и др. Режиссером проекта выступила Анна Меликян (сериал «Нежность» и фильм «Русалка»).

На Slamdance ленту покажут в секции «Прорывы». Всего в разных программах участвуют 32 полнометражных фильма, а также 75 короткометражек.

Премьера в России «Чувства Анны» состоялась 9 ноября 2023 года. Зрители увидели картину в черно-белом варианте. Как признавалась режиссер проекта Меликян, она решила сократить цветовую палитру из-за погодных условий во время съемок.

«Tак получилось, что мы вышли в съемки очень поздно, снег стал сходить, и в городе это выглядело очень некрасиво — все в грязных черных разводах, все объекты, и черно-белое изображение оказалось каким-то спасением, за ним все это можно было прикрыть», — призналась постановщица.

Она добавила, что позднее создатели поняли, что черно-белое изображение превратило их кино в притчу.

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