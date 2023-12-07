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Решетова назвала свой самый минимальный вес за последние несколько лет

Модель Анастасия Решетова сообщила, что весит 57 килограмм

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Телеграм-канал «RESHETOVA»

Модель и блогерша Анастасия Решетова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что весит 57 килограмм.

Решетова отметила, что сейчас находится в своем самом минимальном весе за последние несколько лет.

«Я просто забываю ужинать», — объяснила блогерша.

Решетова соблюдает интервальное голодание, чтобы поддерживать фигуру в форме. Она также отказалась от ночных перекусов в виде хлеба с маслом и периодически делает разгрузочные дни. В октябре модель рассказала, что несколько дней сидела на соках.

«Это детокс и похудение в одном флаконе. После этого даже особо не тянется рука к неправильной пище», — поделилась Решетова.

Решетова стала наиболее известна после романа с рэпером Тимуром Юнусовым (Тимати). В 2019 году блогерша родила от музыканта сына. Мальчика назвали Ратмиром. Артист и модель встречались с 2014 по 2020 год. По словам блогерши, причиной для расставания стало то, что пара отдалилась друг от друга. Она рассказывала, что отношения с музыкантом были нездоровыми. Однако модель поддерживает дружбу с Юнусовым и не препятствует ему в общении с ребенком.

Ранее Анастасия Решетова рассказала, как изменилась ее жизнь после начала психотерапии.

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