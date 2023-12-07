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Алена Водонаева вдохновилась Памелой Андерсон и сравнила себя со «сморщенным изюмом»

Модель Алена Водонаева заявила, что больше не будет ходить без макияжа

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alenavodonaeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель и блогер Алена Водонаева в интервью Марии Миногаровой вспомнила, как вдохновилась Памелой Андерсон перед походом на день рождения к стилисту Гоше Карцеву.

Водонаева пояснила, что в последнее время стала замечать, что Андерсон появляется на публике преимущественно без макияжа. Модель решила повторить за американской звездой и тоже пришла на светский вечер без мейкапа. Модель призналась, что осталась не в восторге от своего решения, так как на снимках другие звезды получились сногсшибательно, в то время как себя Водонаева сравнила со «сморщенным изюмом».

«Я пошла на день рождения друга, а потом получила фотографии. Ребят, это [ужас]! Все такие красивые, а я как сморщенный изюм. Не буду больше вдохновляться Памелой. Все были при таком боевом раскрасе, все девчонки красивые, а я такая — Иришка Чики-Пики. Хорошо, что есть фоторедакторы», — посмеялась Водонаева.

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