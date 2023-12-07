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Звезда BTS пойдет служить в спецназ

Поп-исполнитель Тэхен из BTS назвал вызовом решение служить в спецназе

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Lee Jin-man/AP

Звезда k-pop-группы BTS Тэхен подтвердил, что пойдет служить в подразделение специального назначения столичной обороны. Об этом сообщает издание Koreaboo.

В обращении к поклонникам артист ответил на их опасения об условиях своей службы в спецназе.

«Пожалуйста, не волнуйтесь слишком сильно. Я бросаю вызов самому себе, но я также знаю, как уберечь себя, когда это необходимо. Я вернусь здоровым и не пострадаю», — пообещал он.

Накануне южнокорейский лейбл BigHit сделал заявление о том, что на срочную службу будут призваны члены BTS Намджун, Чимин, Тэхен и Чонгук. Чонгук и Чимин заступят на службу по системе солдат-компаньонов — вместе пройдут обучение и будут распределены в одно подразделение.

Артисты последуют в армию за тремя своими коллегами — Джей-Хоупом, Шугой и Чином, — которые уже находятся на службе. В BTS заверили, что группа вернется на сцену в 2025 году, когда все участники пройдут военную службу.

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