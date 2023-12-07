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Катя Лель не смогла ответить на вопросы о доходах с песни «Мой мармеладный»

Певица Катя Лель заявила, что не знает сумму доходов с песни «Мой мармеладный»

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певица Катя Лель не смогла ответить на вопрос о доходах с хита «Мой мармеладный». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Лель объяснила, что доходы с песни получает ее автор Максим Фадеев, поэтому стоит перенаправить этот вопрос ему. Артистка отметила, что для нее самое главное — народная любовь и признание фанатов.

Хит певицы Кати Лель 2004 года «Мой мармеладный» оказался в трендах 20 ноября — после того, как завирусился в TikTok. Трек вошел в число лидеров чарта Viral 50 Spotify. Артистка назвала популярность песни «российской победой». По словам исполнительницы, успех композиции в TikTok привлек к ней внимание со стороны зарубежных партнеров.

29 ноября журналистка Алена Жигалова заявила, что инопланетяне помогли Кате Лель стать популярной в TikTok. Она в шутку отметила, что Лель всегда помогали пришельцы, поэтому этот случай не стал исключением.

Известно, что Катя Лель увлекается эзотерикой и верит в существование инопланетян. К примеру, в декабре 2022 года она показала пришельца, укравшего ее зубы.

Ранее Катя Лель намекнула на новые отношения после развода с мужем.

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