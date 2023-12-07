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Волочкова предложила Лазареву спеть дуэтом на фоне скандала

Балерина Анастасия Волочкова предложила Сергею Лазареву спеть дуэтом

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volochkova_art/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Балерина Анастасия Волочкова призналась в беседе в Telegram-канале ZHARA MAG, что обожает певца Сергея Лазарева.

Во время разговора Волочковой предложили вслепую вытянуть несколько фото с артистами отечественного шоу-бизнеса. Балерине попались Люся Чеботина и Лазарев. Артистка пошутила, что это ее шанс сфотографироваться со вторым.

«Серега, я тебя обожаю. Со мной не сфоткался, я хоть сфоткаюсь с твоей фотографией», — поделилась танцовщица.

Волочкова отметила, что любит и уважает Лазарева. Ей нравится творчество и песни исполнителя. Она назвала певца «самым лучшим».

Корреспонденты ZHARA MAG спросили, с кем из вытянутых звезд Волочкова спела бы дуэтом. Она выбрала Лазарева. Артистка обратилась к музыканту с предложением спеть вместе.

«Давай запишем дуэт крутой. Вот это предложение, подкупающее своей новизной», — отметила балерина.

Волочкова также выбрала Лазарева для того, чтобы провести вместе Новый год. Ее также спросили, кому из вышеперечисленных певцов она оплатила бы уроки вокала. Танцовщица ответила, что никому. Она объяснила, что эти артисты и так профессионалы.

В ноябре Лазарев отказался фотографироваться с Волочковой на ковровой дорожке церемонии вручения премии «Золотой граммофон».

Ранее Лариса Долина отправилась на гастроли после слов о проблемах с голосом.

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