Звезда «Орла и решки» вспомнила, как Якубович позеленел от ее шутки

Бывшая ведущая шоу «Орел или решка» и блогерша Юлия Коваль вспомнила в программе AgentShow, как Леониду Якубовичу не понравилась ее шутка.

Коваль призналась, что прикол был связан с передачей Якубовича «Поле чудес».

«Один раз я пошутила про «крутите барабан», он позеленел просто», — рассказала блогерша.

Ведущая AgentShow Настя Ивлеева отметила, что Якубович очень давно работает в «Поле чудес» и, скорее всего, устал слушать подобные шутки. Артист является бессменным ведущим программы с 1991 года.

В апреле Якубович признался, что никогда не знает задания для участников «Поля чудес» до выхода в эфир. Более того, ведущий знакомится с героями шоу за несколько минут до начала съемок.

По словам Якубовича, попасть в эфир «Поля чудес» можно единственным способом — заполнить анкету на сайте Первого канала. Он отметил, что в программе отсутствует сценарий и постановка.

Телеведущий также высмеял слухи о том, что подарки на программе от участников выдаются им командой передачи до начала эфира. По словам Якубовича, игроки действительно привозят с собой различные презенты.

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