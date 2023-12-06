«Вы все колхозники»: Niletto осудил тренд на подражание сериалу «Слово пацана»

Певец Niletto (настоящее имя — Данил Прытков) записал видеоролик с обращениям к своим фанатам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Артист снялся в коричневом пальто в клетку поверх кофты на застежке и шапке. Он высказался о тех, кто подражает сериалу «Слово пацана».

«Я колхозник и все вы колхозники. Если нас всех раздеть, то тут мы будем на равных. И будет видно: у кого колхозное тело, а у кого — нет. У меня тело неколхозное, я работаю над ним всю жизнь, я в порядке. И это то, что отличает меня от колхозных тел», — сказал Niletto в видеоролике.

В описании к кадрам певец подчеркнул, что сам сериал он не смотрел, однако тренд с копированием одежды главных героев проекта он не поддерживает.

«Слово пацана» — тренд, о котором все друг другу уши прожужжали. Как тренд в одежде. И теперь все словно одинаковые. Я не говорю, что сериал плохой, ведь ни одной серии я не смотрел. Надеюсь, суть ясна», — написал Прытков.

Премьера первой серии сериала «Слово пацана» состоялась 8 ноября, а заключительный эпизод должен выйти 21 декабря.

В Госдуме неоднозначно отреагировали на популярность сериала и дали совет его авторам. Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев заявил, что подрастающему поколению нужно рассказывать о тяжелых для страны годах, однако делать это следует ответственно.

Ранее актер сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев признался, что его напрягают некоторые выходки фанатов.