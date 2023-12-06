Лариса Долина отправилась на гастроли после слов о проблемах с голосом

Певица Лариса Долина отправилась на гастроли после собственных слов о проблемах с голосом и повреждении трахеи после концерта в Москве. Об этом Telegram-каналу Mash сообщилась дочь артистки Ангелина Миончинская.

Мероприятие прошло 5 декабря в Москве. Во время пауз музыканты из команды Долиной нарушали тишину длинными инструментальными проигрышами. На концерте певица исполнила несколько композиций в честь 100-летия со дня рождения поэта Михаила Танича, который работал вместе с артисткой над альбомом «Погода в доме». Долина призналась, что народный артист заменил ей отца.

После певица подтвердила, что из-за простуды постоянно прибегала к услугам фониатра, которая ждала ее за кулисами.

«Две песни спою и все, больше не вытягиваю. Бегу к ней за кулисы — залить нужные лекарства на связки. И так на протяжении всего концерта, 12 раз получилось, да еще и антибиотик пришлось выпить — сильнейший отек и горящая трахея», — описывала свое состояние Долина.

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