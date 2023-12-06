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Михаил Шуфутинский рассказал, в каких местах предпочитает отдыхать

Певец Михаил Шуфутинский признался, что любит отдых на уединенных островах

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Шансонье Михаил Шуфутинский в разговоре со «Звук Медиа» признался, что предпочитает проводить свой отдых на уединенных островах.

«Я не могу сказать, что умираю от счастья отдыхать в Дубае. Для меня он слишком шумный, где все на виду. Я люблю отдыхать там, где немного народу», — уточнил Шуфутинский.

На мысли о Дубае его навел вопрос журналиста о недавней поездке певца в ОАЭ — артист презентовал там свой новый трек «Жара Дубая». Музыкант отметил, что после новогодних концертов и корпоративов поедет отдыхать на немноголюдный и тихий остров, где сможет делать все, что ему вздумается.

Для шансонье важно, чтобы на отдыхе море или океан были в шаговой доступности. При этом Шуфутинский указал, что не рассматривает для себя вариант покупки недвижимости за границей.

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