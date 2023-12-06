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Шарлот через силовиков извинился перед SHAMAN и Мизулиной

Shot: певец Шарлот после ареста попросил прощения у Мизулиной и SHAMAN

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Эдуард Шарлот/VK

Певец Шарлот принес извинения главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной и своему коллеге SHAMAN при помощи силовиков. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники.

По данным канала, 25-летний певец после ареста резко раскаялся в своих поступках и словах. Он назвал SHAMAN своим кумиром среди российских артистов и пообещал извиниться перед ним лично, как только его выпустят из-под стражи. В связи с этим Шарлот попросил сотрудников правоохранительных органов передать певцу и общественнице свои извинения. По данным инсайдера, на допросах музыкант ведет себя спокойно и вежливо, демонстрируя раскаяние в содеянном.

2 декабря Кировский районный суд Самары арестовал Шарлота на 1 месяц и 25 суток по делам о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Он останется в следственном изоляторе как минимум до 24 января 2024 года. Ему грозит шесть лет лишения свободы.

За все время Эдуард успел сжечь российский паспорт, растоптать георгиевскую ленту, прибить портрет патриарха Кирилла к распятию Иисуса Христа, в нижнем белье спеть про курс валют на мотив песни «День Победы» и, наконец, заявить о готовности отправиться на Украину для поддержки.

Ранее Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) захотели оштрафовать за рекламу отсрочки от армии без маркировки.

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