Шарлот через силовиков извинился перед SHAMAN и Мизулиной

Певец Шарлот принес извинения главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной и своему коллеге SHAMAN при помощи силовиков. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники.

По данным канала, 25-летний певец после ареста резко раскаялся в своих поступках и словах. Он назвал SHAMAN своим кумиром среди российских артистов и пообещал извиниться перед ним лично, как только его выпустят из-под стражи. В связи с этим Шарлот попросил сотрудников правоохранительных органов передать певцу и общественнице свои извинения. По данным инсайдера, на допросах музыкант ведет себя спокойно и вежливо, демонстрируя раскаяние в содеянном.

2 декабря Кировский районный суд Самары арестовал Шарлота на 1 месяц и 25 суток по делам о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Он останется в следственном изоляторе как минимум до 24 января 2024 года. Ему грозит шесть лет лишения свободы.

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