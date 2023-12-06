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Пригожин считает, что наследство Шатунова должно достаться семье певца

Продюсер Пригожин поддержал вдову Шатунова в конфликте с Разиным

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Евгений Биятов/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что наследство Юрия Шатунова должно достаться семье исполнителя. Его слова передает NEWS.RU.

«Они должны жить на что-то. По-порядочному было бы разделить хотя бы пополам, тем более больше им, насколько я понимаю, жить не на что. Именно Юрий Шатунов сделал Разина богатым. Я считаю, что семья должна быть как минимум в доле. Это по-человечески», — отметил продюсер.

По словам Пригожина, ему неясна позиция Разина, и даже у хайпа должна быть цель.

«Если Разин собирается гастролировать и ездить по стране, это один вопрос. Насколько я понимаю, он этого не планирует, где-то находится не в стране. Если ему нравится тратить свою жизнь, силы на разборки — пусть занимается. Просто я не могу понять, зачем. Это никак его не героизирует», — подытожил продюсер.

Недавно продюсер Андрей Разин обратился в прокуратуру города Москвы, потребовав привлечь вдову Юрия Шатунова Светлану, директора певца Аркадия Кудряшева и Лидию Григорян к уголовной ответственности.

Ранее Виктория Дайнеко заявила, что ей жаль бывшего мужа.

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