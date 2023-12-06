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Выступления Брежневой перед россиянами стали дороже почти на $11 тыс.

Mash: певица Вера Брежнева подняла цену на выступления перед россиянами

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@ververa/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица Вера Брежнева готова спеть перед россиянами за цену, которая выше на почти $11 тыс. ее обычного выступления. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, концерт Брежневой для граждан России стоит $54,9 тыс. Плюсом к этой цене идут затраты на выполнение райдера — еще $26,9 тыс. Mash отмечает также, что Брежнева тщательно изучает заказчика. При этом мероприятия на самые популярные даты для корпоративов у артистки пока не запланированы.

Накануне сообщалось, что Вера Брежнева потеряла последний бизнес в России. Дизайнер бренда и партнер Веры Брежневой Ханна Хмелева вышла из совместного ООО «Майсизонс». Причиной стало полное неучастие Веры Брежневой в бизнесе. После юридических процессов дизайнер стала единоправной хозяйкой модного бутика, а ООО Веры Брежневой было закрыто за долги.

Хмелева и Брежнева владели модным бутиком Myseasons в Санкт-Петербурге. Они открыли магазин в 2017 году. Контрольный пакет акций певицы составлял 49%, а у ее партнерши — 51%. В октябре стало известно, что счета Ханны Хмелевой арестовали в России за налоговые недоимки.

Ранее Лариса Гузеева заявила о «веке инфантилов».

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