Лариса Долина сообщила о болезни

Певица Лариса Долина выступила, будучи приболевшей, на концерте, который посвящен 50-летию артистки на сцене. Об этом сообщает kp.ru.

«Вы наверное заметили, что я себя не очень хорошо чувствую… Этот концерт мог не состояться. Накануне я заболела, но решила все-таки не отменять выступление», — призналась артистка.

Долина спросила у слушателей, готовы ли они дожидаться ее возвращения, пока она будет время от времени бегать за кулисы к врачу. Зал ответил ей одобрительными громкими аплодисментами, после чего исполнительница продолжила выступление.

Мероприятие прошло 5 декабря в Москве. Во время пауз, отмечает издание, музыканты из команды Долиной нарушали тишину длинными инструментальными проигрышами. На концерте певица исполнила несколько композиций в честь 100-летия со дня рождения поэта Михаила Танича, который работал вместе с артисткой над альбомом «Погода в доме». Долина призналась, что народный артист заменил ей отца.

Издание kp.ru подчеркивает, что Лариса Долина отыграла свой последний концерт в нынешнем году — на новогодних корпоративах артистка работать отказывается.

Ранее фронтмен «Руки Вверх!» рассказал, почему отказывается от выступлений в Новый год.