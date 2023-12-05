Стало известно, сколько мог заработать Меладзе за 2023 год в России

Певец Валерий Меладзе мог заработать в России минимум 30 миллионов рублей в 2023 году. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, эта сумма является официальный доходом Меладзе в 2023 году, если судить по долгу в Федеральной налоговой службе (ФНС) в 1,75 млн рублей.

Как отметил Telegram-канал, Меладзе вместе с сестрой Лианой владеет ООО «Вантаж». Фирма занимается арендой и управлением недвижимостью. Ей принадлежит одноименный торговый центр в районе Москвы Восточном Бирюлево. Также компания арендует здание большого ТЦ в Западном Бирюлево. Ежегодно фирма приносит 28-30 миллионов рублей чистой прибыли.

По данным Telegram-канала, артист также продолжает тайно выступать на частных московских мероприятиях, где его гонорар составляет 12 миллионов рублей.

4 декабря стало известно, что Валерий Меладзе задолжал Федеральной налоговой службе 1,7 миллиона рублей. По данным Telegram-канал Baza, недавно задолженность певца составляла 275 тысяч рублей, однако сильно увеличилась к началу декабря.

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