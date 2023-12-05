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Анна Седокова рассказала, как кормила членов своего «племени» объедками

Певица Анна Седокова призналась, что воровала еду для соплеменников на «Последнем герое»

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Владимир Песня/РИА Новости

Певица Анна Седокова, которая была вождем «племени» на шоу «Последний герой», призналась, что воровала еду ради своих товарищей. Об этом она рассказала в интервью Ru.TV.

«Они (члены съемочной группы. — «Газета.Ru») не доедали, выкидывали там какой-то рис или еще что-то», — вспомнила Седокова.

Она уточнила, что ей приходилось ждать, пока члены съемочной группы отлучатся, чтобы она смогла спрятать объедки в штаны и пронести их к соплеменникам.

«У меня племя, мне его нужно прокармливать», — улыбнулась Седокова.

Анна Седокова вместе со своей дочерью Алиной стали участницами 10-го сезона реалити-шоу «Последний герой». К певице также присоединились 24-летний актер Алексей Лукин со своим отцом Владиславом и рэпер Птаха с дочерью Николь. Причем музыкант уже появлялся в шоу в предыдущих сезонах, а его наследница известна российскому зрителю по шоу «Пацанки».

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