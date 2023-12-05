Анна Седокова рассказала, как кормила членов своего «племени» объедками

Певица Анна Седокова, которая была вождем «племени» на шоу «Последний герой», призналась, что воровала еду ради своих товарищей. Об этом она рассказала в интервью Ru.TV.

«Они (члены съемочной группы. — «Газета.Ru») не доедали, выкидывали там какой-то рис или еще что-то», — вспомнила Седокова.

Она уточнила, что ей приходилось ждать, пока члены съемочной группы отлучатся, чтобы она смогла спрятать объедки в штаны и пронести их к соплеменникам.

«У меня племя, мне его нужно прокармливать», — улыбнулась Седокова.

Анна Седокова вместе со своей дочерью Алиной стали участницами 10-го сезона реалити-шоу «Последний герой». К певице также присоединились 24-летний актер Алексей Лукин со своим отцом Владиславом и рэпер Птаха с дочерью Николь. Причем музыкант уже появлялся в шоу в предыдущих сезонах, а его наследница известна российскому зрителю по шоу «Пацанки».

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