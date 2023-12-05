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Айза о бывшей жене Гуфа Королевой: «Успела подпортить всем нервы»

Блогерша Айза-Лилуна Ай заявила, что ей начинает нравиться Юлия Королева

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Из личного архива Айзы

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай прокомментировала в Telegram-канале конфликт рэпера Гуфа и его второй бывшей жены Юлии Королевой.

Айза заявила, что Королева уже «успела подпортить всем нервы». Блогерша призналась, что модель ей начинает нравится. Тогда бизнесвумен отметила, что любит, когда справедливость побеждает.

«Когда человек получает по заслугам, но без моего участия. Подруга меня предала, но я просто убрала ее из жизни! И вот она хлебнула горя с той, ради которой предала нашу 20-летнюю дружбу», — рассказала блогерша.

29 ноября рэпер Алексей Долматов (Гуф) опубликовал в социальных сетях ролик, в котором попытался зайти в дом к бывшей жене Юлии Королевой. Артист пришел на территорию виллы, в которой Королева проживает с дочерью Тиной на Пхукете. Рэпер показал, что в руках он держит кастет. На видео музыкант разговаривает с охранником на английском языке. Он потребовал от мужчины впустить его в дом.

В тот же день Долматов вышел в прямой эфир в социальных сетях, где обвинил бывшую жену в том, что она изменяла ему, пока тот был в рехабе. Сама Королева опровергла это.

Ранее сестра рэпера Гуфа опровергла информацию об отмене его выступлений на фоне стресса.

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