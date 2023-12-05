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Продюсер объяснил возвращение Орбакайте в Россию

Продюсер Рудченко: Орбакайте вернулась зарабатывать на корпоративах

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Вернувшаяся в Россию певица Кристина Орбакайте будет зарабатывать на корпоративах, считает продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко. Его цитирует «Пятый канал».

Продюсер уверен, что спрос на выступления артистки обязательно будет, поскольку она не обозначала свою позицию относительно спецоперации России на Украине.

«Она не является токсичной артисткой. Да, она дочь Аллы Борисовны, но она не Алла Борисовна. Определенную позицию свою не заявляла. Поэтому, я думаю, Орбакайте не будет отказываться от коммерческих предложений», — объяснил возвращение звезды Рудченко.

По данным СМИ, Орбакайте уехала из России в США в октябре 2022 года. Вместе с ней были ее дочь и муж.

Кристина Орбакайте вышла на сцену в рамках финального гала-концерта «Песня года», а после выступления пожаловалась на скользкий пол.

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