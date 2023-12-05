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Пугачева почувствовала себя плохо на Кипре

«МК»: Алле Пугачевой стало плохо во время шоппинга на Кипре

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alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певице Алле Пугачевой стало плохо во время шоппинга на Кипре. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на одного из посетителей магазина Алексея.

«Алла Борисовна плохого самочувствия даже не скрывала. Жаловалась продавцу на здоровье. Она даже обувь была вынуждена покупать на размер больше, потому что в прежний уже не влезала. Хотя перемерила множество пар. Как я услышал, у нее ноги каждый день отекают. В тот день она выглядела, мягко говоря, неважно», — заявил мужчина.

По словам Алексея, он встретил исполнительницу перед бутиком, хотя не сразу понял, что перед ним стоит Примадонна. Мужчина удивился тому, что Пугачева гуляет по улицам без охраны — только вместе с помощницей и водителем.

Источник издания заявил, что артистка накупила в бутике вещей на €5 тыс., и отметил «отменный вкус» исполнительницы.

После своего недавнего визита в Россию Пугачева, уехавшая из страны после начала военной операции на Украине, опубликовала в соцсетях новое обращение, в котором заявила, что ради поклонников всю жизнь пела и жертвовала здоровьем и личной жизнью.

«Я свою миссию выполнила, я давно не пою, и моей судьбой управляет вселенная. И не надо считать количество волос на моей голове (после Чернобыля — спасибо, хоть что-то осталось)», — писала она.

Ранее Александра Ревву уличили в странном поведении.

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