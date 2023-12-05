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Фронтмен «Руки Вверх!» рассказал, почему отказывается от выступлений в Новый год

Певец Сергей Жуков признался, что всегда празднует Новый год в кругу семьи

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Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков признался, что традиционно встречает Новый год с семьей, отказываясь от всех корпоративов. Его слова передает kp.ru.

«Даже если в ночь с 31 на 1 января у меня, как и у многих артистов, выпадает концерт, то в полночь я всегда дома. Этому правилу я не изменяю уже много лет. Большой стол, за которым много самых близких, новогодние угощения, елка, подарки — что может быть лучше», — заявил исполнитель.

По словам артиста, ему неважно, за какую сумму его пригласят выступить в новогоднюю ночь — под бой курантов он всегда находится с семьей.

«А вот через час можно уже и на работу, а потом заскочить в «Руки ВВерх! Бар», поздравить сотрудников и гостей», — подчеркнул артист.

Недавно сообщалось, что в Екатеринбурге с третьей попытки открыли бар солиста «Руки Вверх!». Жуков хотел открыть заведение в городе еще в 2016 году — на улице Розы Люксембург. Согласно официальной версии, организаторам не удалось найти подходящее помещение. В 2023-м место нашли, и бар даже открыли — 27 октября — однако его тут же пришлось закрыть, чтобы устранить все замечания посетителей.

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