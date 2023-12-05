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В Госдуме предложили запретить показ употребления алкоголя в фильмах

Депутат Хамзаев предложил запретить показ употребления алкоголя в фильмах

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев выступил с предложением запретить открытый показ употребления алкоголя в фильмах, по аналогии с тем, как это сделано с процессом курения. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Сейчас под Новый год особо остро стоит вопрос, связанный с употреблением алкоголя нашими гражданами, классически появляется реклама, в том числе нативная реклама через фильмы и сериалы на отечественном ТВ», — сказал парламентарий.

По его мнению, не нужно лишний раз фокусировать внимание людей на процессе потребления спиртного.

Хамзаев указал, что необходимо пойти по механизму замыливания кадров, на которых люди видят процесс потребления алкоголя.

«Современных методов блюрить конкретные эпизоды в фильмах достаточно», — заключил он.

До этого бывший тренер «Спартака» и сборной России, восьмикратный чемпион России Олег Романцев заявил, что поддерживает инициативу о возвращении алкогольных напитков на футбольные стадионы.

Ранее сомелье рассказал, какой алкоголь подходит под фильмы, сериалы и футбол.

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