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Юлия Савичева вступилась за Сашу Петрова после критики его брака

Певица Савичева назвала настоящей любовью отношения Петрова с молодой женой

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Личный архив

Певица Юлия Савичева вступилась за звезду фильма «Текст» Сашу Петрова после критики его брака со стороны поклонников. Ее цитирует «Пятый канал».

Савичева, которая была на свадьбе Петрова с 22-летней избранницей Викторией Антоновой, удивилась, почему пресса и пользователи соцсетей не верят в счастье актера с молодой женой.

«Люди у нас перестали верить в настоящую любовь. Я видела, как это все происходит, какие энергии люди излучают, как они себя ведут. Я могу вам сказать точно — это судьба у людей», — сказала Савичева на XI церемонии вручения Народной премии «Звезды Дорожного радио».

Она подтвердила, что актер увидел свою будущую жену на улице и понял, что без нее не может.

Сама Савичева утверждает, что в своего супруга Александра Аршинова влюбилась, услышав его голос.

25 ноября состоялось свадебное торжество Петрова и Антоновой. По данным СМИ, молодожены потратили на празднество от 15 до 25 млн рублей, отмечает издание. Всего свадьбу Петровых посетили 250 человек. Во время своей клятвы Петров поднялся на сцену, скинув с себя пиджак и распахнув рубашку. Он прочитал жене брачный обет, написанный от руки на листе бумаги.

Ранее певец Денис Клявер признался, что верит в новогодние чудеса.

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