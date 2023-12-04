Юлия Савичева вступилась за Сашу Петрова после критики его брака

Певица Юлия Савичева вступилась за звезду фильма «Текст» Сашу Петрова после критики его брака со стороны поклонников. Ее цитирует «Пятый канал».

Савичева, которая была на свадьбе Петрова с 22-летней избранницей Викторией Антоновой, удивилась, почему пресса и пользователи соцсетей не верят в счастье актера с молодой женой.

«Люди у нас перестали верить в настоящую любовь. Я видела, как это все происходит, какие энергии люди излучают, как они себя ведут. Я могу вам сказать точно — это судьба у людей», — сказала Савичева на XI церемонии вручения Народной премии «Звезды Дорожного радио».

Она подтвердила, что актер увидел свою будущую жену на улице и понял, что без нее не может.

Сама Савичева утверждает, что в своего супруга Александра Аршинова влюбилась, услышав его голос.

25 ноября состоялось свадебное торжество Петрова и Антоновой. По данным СМИ, молодожены потратили на празднество от 15 до 25 млн рублей, отмечает издание. Всего свадьбу Петровых посетили 250 человек. Во время своей клятвы Петров поднялся на сцену, скинув с себя пиджак и распахнув рубашку. Он прочитал жене брачный обет, написанный от руки на листе бумаги.

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