Детский мультипликационный сериал «Мой маленький пони» получил рейтинг 18+ на Кинопоиске. На это обратил внимание Telegram-канал Baza.

Авторы канала предположили, что повышение рейтинга на стриминговом сервисе связано с персонажем по имени Радуга Дэш — небесно-голубой пони с радужными гривой и хвостом.

Изменение в рейтинг было внесено, уточняют на канале, после признания «международного сообщества ЛГБТ» экстремистской организацией.

Накануне Сергей Лазарев удалил клип на песню «Так красиво» с сайта и YouTube-канала. До этого Выборгский суд усмотрел в нем пропаганду ЛГБТ и оштрафовал за трансляцию петербургский телеканал Aiva на 500 тысяч рублей. В протоколе сказано, что клип создает установку, что предпочтения людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией «если не социально одобряемы, то, как минимум, приемлемы в обществе и равноценны союзу мужчины и женщины».

Ранее песня из российского сериала «Слово пацана» возглавила украинский топ Apple Music.