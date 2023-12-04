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Уилл Смит рассказал о работе над фильмом «Я – Легенда 2»

Уилл Смит заявил, что его герой из фильма «Я — легенда» вернется во второй части

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3 Arts Entertainment

Американский актер Уилл Смит сообщил, что работа над продолжением фильма про зомби-апокалипсис «Я – Легенда» ведется — это будет продолжение. Об этом он заявил, выступая на Международном кинофестивале на Красном море в Саудовской Аравии, передает журнал Screen Daily.

Смит рассказал, что у него должен состояться телефонный разговор с актером Майклом Б. Джорданом, который также участвует в съемках сиквела фильма. «Сценарий только что пришел… Наверное, я выдаю слишком много информации…» — сказал он.

Актер отметил, что хотя его персонаж Роберт Невилл умирает в конце первого фильма, дополнительные материалы на DVD содержат альтернативный финал, в котором персонаж выживает — и продолжение будет существовать в этом мире.

«Мы будем использовать мифологию DVD-версии, в которой жил мой персонаж», — сказал Смит и подчеркнул, что больше ничего не может сказать.

В феврале сообщалось, что «Я — легенда 2» с Уиллом Смитом будет вдохновлена «The Last of Us».

Ранее сообщалось, что Джонни Депп приедет в Россию.

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