Ксения Собчак ответила на слухи о пластике груди: «Пока не планировала»

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) слухи о пластике груди и ягодиц.

Собчак опубликовала снимок без фильтров и фотошопа, на котором продемонстрировала фигуру. Звезда отметила, что не против корректировки собственного тела. Однако лично она «пока не планировала» обращаться к хирургу.

«Не потому, что я такая идеальная, а потому что искренне люблю и свою грудь, и попу. Даже если сейчас и поправилась. Принимайте меня даже пухляшкой. Ивлеева худеет, Собчак толстеет — я просто балансирую эту вселенную», — заключила телеведущая.

Блогерша Настя Ивлеева прокомментировала публикацию смеющимися смайликами.

В октябре пластический хирург Артур Рыбакин заявил, что Собчак обращалась к нему за консультацией в начале 2000-х. По словам специалиста, Собчак планировала «переделать все лицо». Речь шла об операции в области носа и изменении прикуса звезды.

Рыбакин отметил, что Собчак отказалась от операций, как только в сеть утекли ее фотографии. Хирург признался, что не знает, кто украл у него снимки звезды. Однако с тех пор специалист не фотографирует своих пациентов.

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