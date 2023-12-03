Дочь Сергея Астахова обратилась в больницу из-за анорексии

Актер Сергей Астахов признался в шоу «Секрет на миллион», что его дочь Мария страдает от анорексии.

Астахов рассказал, что его дочь начала худеть нездоровым способом по незнанию. По словам артиста, в один день девушка решила перестать есть. Актер уточнил, что дочь также пыталась сбросить несколько килограмм с помощью сомнительных таблеток. Как отметил артист, это длилось на протяжении нескольких лет. В итоге он заставил Марию обратиться ко врачу.

«Я понимаю, что это нездоровая ситуация. Поэтому четко сказал: «Пойдешь в больницу», — поделился актер.

Астахов заплатил за лечение дочери 600 тысяч рублей. Артист признался, что знает все об анорексии. Он назвал эту болезнь очень сложной. Он отметил, что сильно переживает и боится за здоровье дочери.

По словам актера, в какой-то момент организм его дочери перестал воспринимать еду. Астахов рассказал, как они сидели в ресторане, девушка съела рис с креветками, и ей стало плохо. На данный момент Мария весит 48 кг при росте 172 см.

Астахов не знает, почему у его дочери появилась эта болезнь. Артист считает, что уже практически невозможно найти первопричину анорексии. Актер не отрицает, что мог сделать замечание дочери по поводу фигуры, которое сподвигло ее на нездоровое похудение.

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