Пересильд ответила на слухи о замужестве цитатой: «Не читайте до обеда советских газет»

Коллеги актрисы Юлии Пересильд удивились новостям о тайном свадьбе артистки с Михаилом Тройником. Их слова передает kp.ru.

«Спросили у героини новости. Сама Юлия привыкла к сплетням и пошутила в ответ на новость фразой из «Собачьего сердца»: «Не читайте до обеда советских газет». Регистрация отношений у таких прекрасных и влюбленных людей — логична и многие думают: скоро так и будет. Но пока не женились – актриса не подтвердила!» — признались инсайдеры.

Издание подчеркивает, что информацию о замужестве опровергли несколько источников из окружения артистки.

1 декабря сообщалось, что актеры Юлия Пересильд и Михаил Тройник поженились. По данным Telegram-канала «Героиня Татлера», звезды зарегистрировали свои отношения в одном из столичных ЗАГСов. При этом сами артисты не подтверждали информацию. Отмечалось, что это первый официальный брак как для Тройника, так и для Пересильд. Несмотря на то, что артистка воспитывает двоих дочерей от режиссера Алексея Учителя.

О романе Пересильд и Тройника стало известно в ноябре 2022 года через пять месяцев после их первого свидания. Артисты появились вместе на церемонии вручения премии OK! Awards «Больше чем звезды», а позже актриса публично подтвердила отношения.

Ранее стало известно, что 14-летняя дочь Юлии Пересильд поцеловалась на съемках впервые в жизни.