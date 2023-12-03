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Звезда «Залетай в тренды» продал недвижимость из-за дуэта с Инстасамкой

«СтарХит»: певец Кирилл Леликов продал квартиру ради дуэта с Инстасамкой

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instasamka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Музыкант Кирилл Леликов, участник шоу «Залетай в тренды», продал свою единственную квартиру в городе Липецк ради дуэта с Инстасамкой (настоящее имя — Дарья Зотеева). Об этом сообщает «СтарХит».

По данным издания, певец записал совместную композицию с Зотеевой в рамках шоу. Он избавился от своей недвижимости, чтобы вырученные средства потратить на продвижение трека с Инстасамкой под названием «Залетай в тренды». Леликов признавался, что внес порядка 3 млн рублей.

«Я начал работу над проектом K.KRASH чуть больше двух лет назад. Казалось, что взлет будет ярким и быстрым, ведь все вокруг в один голос твердили: ты такой талантливый, этого достаточно. И тут он, шанс. Меня выбирает артист №1 в чартах для совместной песни. Я не знаю, когда еще мне бы выпала такая возможность. И я принимаю самое рискованное решение в своей жизни», — объяснил артист.

Леликов добавил, что решил продать квартиру, так как ему не хотелось ни брать кредит, ни занимать в долг у родителей.

Недавно Лолита заявила, что «спаразитировала» на популярности Инстасамки.

Ранее сообщалось, что Шура захотел записать дуэт с Валей Карнавал после ссоры.

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