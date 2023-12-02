Джулия Робертс рассказала о мрачном варианте финала «Красотки»

Актриса Джулия Робертс в передаче «Шоу Грэма Нортона» рассказала о мрачном варианте финала фильма «Красотка», в котором сыграла главную роль. Ее цитирует Daily Mail.

56-летняя Робертс воплотила в «Красотке» образ проститутки Вивиан, которую «покупает» главный герой по имени Эдвард в исполнении Ричарда Гира.

«Фильм должен был быть гораздо мрачнее, он назывался «Три тысячи долларов» (цена, которую Эдвард платит, чтобы провести ночь с Вивиан). Вивиан [по сценарию] была наркоманкой, и в финале Эдвард оставляет ее на обочине, бросает в нее деньги и уезжает», — объяснила она.

По словам Робертс, она очень гордилась, получив роль в такой драме.

«А потом продюсерская компания схлопнулась, фильм отменился, и я была разбита. А потом за него взялись Disney, чего нельзя было предсказать, и сделали смешным», — рассказала она.

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