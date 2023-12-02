«Лишние на блоке»: бывшая жена Гуфа уехала в Москву после выходки рэпера с кастетом

Блогер Юлия Королева в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила, что вернулась в Москву из Таиланда после попытки Гуфа вломиться к ней на виллу с кастетом.

«Вот все складывалось так, чтобы я не улетала из Москвы. Я шла против и по итогу все равно вернулась. И это прекрасно. Теперь я точно убедилась, что все сделала правильно. У меня впереди целая жизнь, все лишние на блоке. И следующий год я планирую посвятить наслаждению! Буду просто кайфовать и жить для себя», — написала Королева.

При этом девушка пожаловалась, что была вынуждена отменить свой трэвел-проект, на который потратила несколько месяцев работы.

29 ноября рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) опубликовал в социальных сетях ролик, в котором попытался зайти в дом к бывшей жене Юлии Королевой. Артист пришел на территорию виллы, в которой Королева проживает с дочерью Тиной на Пхукете. Рэпер показал, что в руках он держит кастет. На видео музыкант разговаривает с охранником на английском языке. Он потребовал от мужчины впустить его в дом.

Позднее Королева пожаловалась, что Гуф угрожает жизни ее ребенка. Первая супруга Айза, в свою очередь, заявила, что Долматову нужна профессиональная помощь, чтобы побороть наркотическую зависимость.

Ранее Киркоров объяснил, почему в «Елках-10» вместо Аллы-Виктории сыграла дочь Левкина.