Киркоров объяснил, почему в «Елках-10» вместо Аллы-Виктории сыграла дочь Левкина

Певец Филипп Киркоров признался журналистам, что его дочь Алла-Виктория категорически отказывается быть актрисой. Вместо нее в комедии «Елки-10» сыграла дочь певца Владимира Левкина Ника, пишет The Voice.

«Сегодня день рождения моей доченьки. Алла-Виктория привела весь свой класс на премьеру фильма. Моя дочь категорически не хочет быть актрисой, вместо нее в «Елках» сыграла другая девочка. У меня в этом фильме не только маленькая роль. Я еще и исполнил саундтрек – песню «Летите, летите», — напомнил Киркоров.

Он также добавил, что для съемок шоураннерам пришлось «заснежить» дом Киркорова, а артисты были вынуждены изображать лютый мороз летом. Музыкант также отметил, что давно не видел в столичном кинотеатре такого скопления российских звезд.

Ранее Даша Дошик заявила, что мечтает «фитануть» с Киркоровым.