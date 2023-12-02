В Петербурге перенесли концерт Shortparis на неопределенный срок

В Санкт-Петербурге перенесли концерт группы Shortparis на неопределенный срок. Об этом сообщили в группе коллектива в «ВКонтакте».

«Приносим извинения, новую дату объявим позже, следите за обновлениями. По всем вопросам пишите нам на почту», — написали представители Shortparis.

Издание «Фонтанка» обратилось за комментарием в комитет по культуре. В ведомстве журналистам сообщили, что перенести концерт решили сами организаторы, когда выяснили, что пропустили срок подачи заявки на проведение мероприятия.

11 ноября 2023 года музыкантов группы Shortparis потребовали признать иноагентами и проверить на предмет дискредитации ВС РФ. Активисты из организации «Зов народа» отправили обращение со своими требованиями в ФСБ, СК, МВД и Минюст РФ. Они ссылаются на то, что солист Shortparis Николай Комягин якобы высказывался против спецоперации России на Украине.

Известно, что Комягин после начала спецоперации вышел на несанкционированный митинг в Санкт-Петербурге 26 февраля 2022 года. За участие в акции он получил штраф.

Ранее Шарлот признал свою вину по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.