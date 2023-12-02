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Жена Дэвида Линча подала на развод после 14 лет брака

Режиссер «Твин Пикса» Дэвид Линч разводится с четвертой женой

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Efrem Lukatsky/AP

Четвертая жена американского режиссера Дэвида Линча Эмили подала на развод после 14 лет брака. Об этом сообщает TMZ.

Актриса Эмили Линч, по данным издания, запросила о единоличной опеке над 11-летней дочерью от Линча Лулу Богинией с правом режиссера посещать ребенка.

Кроме того, женщина потребовала от режиссера «Твин Пикса» и «Малхолланд Драйва» супружеских выплат и оплаты расходов на адвоката.

Это четвертый брак Линча. Причины развода неизвестны.

Накануне стало известно, что певица Бритни Спирс договорилась об условиях развода со своим мужем, тренером Сэмом Асгари. По данным осведомленного источника, экс-партнеры помирились и вскоре закрепят условия развода официально на устраивающих обоих условиях.

За развод певице придется заплатить мужу, как уточняет инсайдер, шестизначную сумму.

Ранее Маколей Калкин воссоединился со своей мамой из «Один дома».

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