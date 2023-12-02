Шарлот зачитал суду стихи в свою защиту

Артист Эдуард Шарлот написал и зачитал стихи в свою защиту в Кировском районном суде Самары. Об этом сообщает 63.ru.

«Прыгая в твои просторы, ощущаю внутри свободу. Свой талант одаренный предопределяю защищать духовно, русскоязычно и покорно», — прочитал он.

Кроме того, Шарлот заявил, что не согласен с доводами следователей.

«Но причастность к преступлениям не отрицаю. Хочу находиться дома, скрываться не планирую», — пообещал певец

2 декабря в Самаре слушают дело в отношении исполнителя, ему будет избираться мера пресечения. Шарлоту грозит до шести лет лишения свободы.

В ночь на 22 ноября певец прилетел в петербургский аэропорт Пулково из Еревана, где временно обосновался. Сразу после приземления борта его задержали.

Обвинения Эдуарду Шарлоту пока не предъявлены. Все три уголовных дела против певца — два по статье о реабилитации нацизма и одно об оскорблении чувств верующих — возбуждены из-за его роликов в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в которых фигурировали георгиевская лента, распятие и портрет патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Ранее представители певца Егора Крида (настоящее имя Егор Булаткин) потребовали извинений от главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной за то, что она назвала артиста «главным скамером страны».