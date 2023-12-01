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Татьяна Буланова рассказала про надоевшие ей песни

Певица Буланова призналась, что не перестанет петь надоевшие ей хиты

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Российская певица Татьяна Буланова призналась, что не перестанет петь со сцены даже надоевшие ей хиты, в частности «Ясный мой свет». Артистку цитирует издание «Аргументы и факты».

«Когда поешь песню почти 30 лет, иногда даже несколько раз в день, она, конечно, надоедает. Но я никогда ее не исключу из уважения к зрителю. Эту песню хотят слышать, поэтому я и пою, хотя могу и не получать от исполнения такого удовольствия, как от других, более свежих композиций», — рассказала она.

По словам Булановой, главным критерием в оценке песен для нее сейчас является мнение мужа.

«Когда композиция ему нравится, зачастую она становится хитом. Это всегда неожиданно для меня», — отметила она.

Ранее 54-летняя Буланова заявила, что не намерена уходить в декрет, если у нее появятся дети от нового мужа, 35-летнего бизнесмена Валерия Руднева.

«Сцену и семью я совмещаю больше тридцати лет. Из родительского дома я сразу же вышла замуж за первого супруга, а через год родила ребенка. Потом второй раз вышла замуж, и тоже через какое-то время у нас появился сын. При этом я в декрет не уходила, со сценой не расставалась. Такой у меня уже сложился образ жизни. Не знаю, может быть, я делаю что-то неправильно», — отметила певица.

Ранее представитель Тейлор Свифт ответила на слухи о секретной свадьбе певицы.

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