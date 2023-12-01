Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно о тайной свадьбе Юлии Пересильд

Актеры Юлия Пересильд и Михаил Тройник тайно поженились

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Познакомившиеся на съемках картины «Вызов» актриса Юлия Пересильд и актер Михаил Тройник поженились, сообщил Telegram-канал «Героиня Татлера» со ссылкой на собственный источник.

Предположительно, актеры зарегистрировали свои отношения в одном из столичных ЗАГСов. Сами артисты пока не подтверждали сообщения.

Официальный брак и для Михаила, и для Юлии стал первым. Пересильд воспитывает двоих дочерей от режиссера Алексея Учителя.

Накануне Учитель перестал скрывать свою 26-летнюю избранницу Софью Меледину. Вместе пара появилась на светской премьере сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», в котором одну из ролей сыграла дочь Учителя и Пересильд Анна.

Меледина сидела с 72-летним режиссером в кинозале, а после мероприятия, утверждает издание, они отправилась вместе в квартиру в доме на Патриарших прудах.

О романе Пересильд и Тройника стало известно в ноябре 2022 года через пять месяцев после их первого свидания. Артисты появились вместе на церемонии вручения премии OK! Awards «Больше чем звезды», а позже актриса публично подтвердила отношения.

Ранее стали известны имена трех самых дорогих артистов России для корпоративов.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий