44-летняя Елена Летучая раскрыла свое отношение к старению

Телеведущая Елена Летучая поделилась в Telegram-канале отношением к старению на фоне своего 45-летия.

«Помню, в детстве 45 лет казались мне глубокой старостью. Оказалось, что это совершенно не так. Конечно, мне не хочется стареть, хочется оставаться активной как можно дольше. Но от каких-то навязчивых мыслей по этому поводу я не страдаю», — призналась звезда «Ревизорро».

Летучая отметила, что принимает себя такой, какая она есть, при этом не забывая следить за телом и здоровьем:

«Я понимаю, что старость неизбежна и единственный способ проживать гармоничную жизнь — это принимать себя, свой возраст и обстоятельства, которые наполняют твою жизнь в этом возрасте».

Телеведущая подытожила свои размышления о возрасте тем, что раскрыла свое главное достижение в жизни — счастливый брак и семья.

«Уверена, что найти человека, который всегда тебя поддержит, примет со всей твоей придурью и безумными идеями, будет смеяться, когда весело, и крепко сожмет руку, когда страшно, — это огромная удача. Пусть у каждого из вас непременно рядом будут такие люди», — заявила она.

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